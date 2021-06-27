Тренер “Реала” назвал главную проблему сборной Украины

Наставник мадридского “Реала” Карло Анчелотти назвал слабое место в игре национальной сборной Украины, которая выступает на Евро-2020, сообщает со ссылкой на “AS”.

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Анчелотти считает недостаток концентрации проблемой украинской команды.

“Хотел бы отметить выход из группы сборной Украины, в которой работают Андрей Шевченко и Мауро Тассотти. У этой команды есть только один недостаток — им трудно сохранять концентрацию на протяжении всего матча ”, – рассказал специалист.

Также тренер рассказал о игры итальянской сборной: “это большой сюрприз, новинка турнира. Они играют в атакующий футбол без расчетов, имеют проверенную оборонительную организацию и молодость, которая несет энтузиазм и скорость. Кроме результатов, я увидел объединенную группу футболистов, которая знает, во что они играют. В Манчини были четкие идеи, он имел свой рисунок в течение трех лет, и теперь его игрокам комфортно ”, – добавил коуч.

Дополнение

В 1 8 финала Италия сыграет с Австрией, а Украина — против Швеции.

По материалам: УНН