Хоккей: “Тампа-Бэй” во второй раз подряд пробилась в финал Кубка Стэнли

“Тампа-Бэй Лайтнинг” в седьмом матче полуфинала Кубка Стэнли переиграла “Нью-Йорк Айлендерс”, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

Единую заброшенную шайбу во встрече оформил Янни Гурд — 1: 0. Счет в серии 4: 3 в пользу “Тампы”.

Вратарь “Тампы” Василевски стал первым вратарем в истории НХЛ, который в четырех подряд сериях обеспечивал своей команде выход в следующий раунд сухим матчем. В этом году он отражал все броски в последних встречах против “Флориды”, “Каролины”, а в финале Кубка Стэнли 2020 — против “Далласа”.

Кроме того, “Тампа” получила приз принца Уэльского за победу в полуфинале, который традиционно вручается победителю Восточной конференции.

Дополнение

“Тампа” вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с “Монреаль Канадиенс”.

По материалам: УНН