Евро-2020: сборная Италии по итогам экстра-таймов завоевала путевку в 1/4 финала

Во втором поединке 1/8 финала Евро-2020 на стадионе “Уэмбли” в Лондоне встретились сборные Италии и Австрии, передает корреспондент

Детали

В первом тайме стоит отметить два голевых момента у команды Роберто Манчини. В первом из них на опасный удар низом Барелли сейвом отреагировал вратарь. В другом эпизоде нападающий “Лацио” Иммобиле решился на дальний удар — мяч пришелся в крестовину ворот.

Основное время завершилось безголевой ничьей. В стартовой дополнительной 15-минутке навес Спинаццола нашел Федерико Кьеза, который обработал мяч двумя прикосновениями и нанес точный выстрела — 1: 0. Впоследствии Пессина удвоил преимущество по передаче от Ачерби. Однако австрийцы не сдавались и ударом Каладжича отыграли один мяч — 2: 1.

Примечательно, что защитник итальянцев Кьеллини не успел восстановиться на этот поединок.

Дополнение

В четвертьфинале Италия встретится с победителем пары Бельгия — Португалия.

По материалам: УНН