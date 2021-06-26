Спорт

УЕФА расследует возможные дискриминационные проявления венгерских болельщиков на матче с Германией

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УЕФА расследует возможные дискриминационные проявления венгерских болельщиков на матче с Германией

В УЕФА заявили о расследовании возможного дискриминационного поведения болельщиков на матче группового этапа Евро-2020, который состоялся между Германией и Венгрией. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Подробности возможного инцидента с проявлением дискриминационного поведения в организации не уточнили. Предварительно отмечают, что подобные действия были со стороны венгров.

Сообщается также, что болельщики Венгрии уже находятся под расследованием в связи с поведением на матче с Францией, в ходе которого фанаты выкрикивали имитированные звуки обезьян в адрес темнокожих французских футболистов.

Перед матчем с Германией, венгерские болельщики выкрикивали лозунги против ЛГБТ в адрес немецких зрителей, которые пришли на поединок с символикой ЛГБТ в поддержку сообщества.

По информации немецких СМИ, перед матчем Германии и Венгрии УЕФА запретил осветить Альянц Арену, где состоялся матч, в цвета флага ЛГБТ.

В УЕФА посчитали акцию политической и не разрешили специальное освещение стадиона.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал в среду ошибочным сигналом решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не разрешить организовать радужную подсветку на стадионе в Мюнхене перед матчем третьего тура группового этапа чемпионата Европы между командами Германии и Венгрии.

По материалам: УНН

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