Спорт

Вслед за братом: Мбаппе-младший стал игроком “ПСЖ”

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Вслед за братом: Мбаппе-младший стал игроком "ПСЖ"

“ПСЖ” подписал контракт с младшим братом звездного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе — Итаном Мбаппе, передает со ссылкой на сайт парижан.

Детали

Соглашение с 15-летним футболистом рассчитано на 3 года.

Итан течение нескольких лет занимался в юношеских командах “ПСЖ” и продолжит это делать.

Заметим, что его брат Килиан с 2018 года выступает за “Пари Сен-Жермен”, куда он перешел из “Монако”. Контракт Килиана с “ПСЖ” действителен до лета 2022 года.

Стоит напомнить

Бразильский нападающий покинул киевское “Динамо”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
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