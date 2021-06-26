Теннис: украинки получили первых соперниц в основной сетке “Уимблдона”

Четыре украинские теннисистки получили соперниц по итогам жеребьевки основной сетки соревнований на “Уимблдоне”, сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Элина Свитолина после отказа Симоны Халеп получила третий номер посева. В первом круге украинка встретится с Элисон ван Эйтванк из Бельгии (57 в WTA). В 2015 году Свитолина обыграла бельгийку на турнире в Индиан-Уэллс.

Марта Костюк дебютирует в основной сетке травяного турнира “Большого Шлема” матчем против нидерландки Кики Бертенс, посеянной под 17-м номером. Это будет первая встреча для теннисисток.

В первом круге Леся Цуренко, которая преодолела отборочный турнира и занимает 164-е в мировом рейтинге, встретится с Юлией Путинцевой из Казахстана. Ранее Цуренко пять раз играла против казашки и потерпела три поражения.

Кроме того, Екатерина Козлова на старте турнира встретится с 12-й сеяной Викторией Азаренко из Беларуси.

Основная сетка турнира стартует 28 июня.

По материалам: УНН