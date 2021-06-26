Клуб Бундеслиги заинтересовался форвардом сборной Украины

Немецкий “Вольфсбург” проявил интерес к форварду бельгийского “Гента” и сборной Украины Романа Яремчука, информирует “fussballinfo.net”, передает

Детали

25-летний игрок рассматривается, как один из вариантов усиления атаки для “волков”. Официального предложения “Вольфсбург” пока “Гента” не делал.

В сезоне 2020/2021 на счету Яремчука 23 гола и 8 ассистов в 43 матчах за “Гент” во всех турнирах. Сейчас форвард выступает за сборную Украины на Евро-2020, где на его счету 2 гола в 3 матчах.

Напомним

“Милан” начал переговоры о трансфере форварда сборной Украины — СМИ.

По материалам: УНН