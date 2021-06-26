Спорт
Хоккей: определился первый участник финала Кубка Стэнли
В шестом матче полуфинальной серии “Канадиенс” в овертайме переиграли “Вегас” (3:2) и завоевали путевку в финал Кубка Стэнли, сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.
Вебер вывел “Монреаль” вперед, но через минуту в первом периоде счет выровнял Смит. Во втором периоде за “Монреаль” отличился Кофилд, а в третьей 20-минутке Мартинес сравнял счет. Победную шайбу в овертайме оформил Лехконен. Результат серии 4:2.
Таким образом, “Монреаль” впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли.
“Монреаль” получил приз Кларенса Кэмпбелла, который обычно вручается чемпиону Западной конференции. “Канадиенс” не стали трогать трофей и в финале сыграют с победителем пары “Тампа-Бэй” – “Айлендерс”, где пройдет седьмой матч.
По материалам: УНН