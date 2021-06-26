Футболист “Шахтера” стал игроком СК “Днепр-1”

Полузащитник Александр Пихальонок подписал контракт с СК “Днепр-1” сроком на четыре года, сообщает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Детали

Прошлый сезон игрок провел за спортклубивцив на условиях аренды (его контракт принадлежал донецкому “Шахтеру”), и вот теперь клубы договорились о полноценном трансфере футболиста.

В составе днепрян полузащитник провел 15 матчей, в которых отдал 6 голевых и 4 перед голевых передач. Также, Пихальонок стал лучшим в прошлом сезоне по такому показателю, как разница забитых и пропущенных мячей, когда он находился на поле (10).

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БК “Днепр” подписал двух игроков сборной Украины.

По материалам: УНН