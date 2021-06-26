Евро-2020: Зинченко стал одним из лучших на групповом этапе в отборе мяча

Футболист сборной Украины Александр Зинченко занял одно из ведущих мест в рейтинге игроков по количеству отборов на Евро-2020, информирует со ссылкой на статистический портал “Squawka”.

Детали

По данным портала, на счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов. Больше Зинченко отбирал мяч только правый защитник сборной Португалии Нельсон Семеду. 27-летний игрок “Вулверхэмптона” успешно отобрал мяч 13 раз. В тройку лучших входит и полузащитник сборной Финляндии Робин Лод.

Дополнение

Уже 29 июня украинская команда проведет встречу со Швецией.

По материалам: УНН