Спорт

Евро-2020: Зинченко стал одним из лучших на групповом этапе в отборе мяча

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Евро-2020: Зинченко стал одним из лучших на групповом этапе в отборе мяча

Футболист сборной Украины Александр Зинченко занял одно из ведущих мест в рейтинге игроков по количеству отборов на Евро-2020, информирует со ссылкой на статистический портал “Squawka”.

Детали

По данным портала, на счету 24-летнего полузащитника сборной Украины 12 успешных отборов. Больше Зинченко отбирал мяч только правый защитник сборной Португалии Нельсон Семеду. 27-летний игрок “Вулверхэмптона” успешно отобрал мяч 13 раз. В тройку лучших входит и полузащитник сборной Финляндии Робин Лод.

Дополнение

Уже 29 июня украинская команда проведет встречу со Швецией.

По материалам: УНН

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