Евро-2020: соперник сборной Украины возглавил антирейтинг чемпионата

Сборная Швеции по футболу стала худшей командой группового этапа Евро-2020 по точности передач. Статистику приводит сайт УЕФА, передает

Шведы отдавали в среднем 66,7 процентов точных пасов в трех матчах чемпионата. Также команда стала худшей по количеству передач – 852 за три встречи, при этом только 606 точных.

Сборная Украины имела точность 84,7 процента (11-е место среди 24 команд) при 1165 точных передачах из 1381.

Стоит отметить, что в истории личных противостояний Украина одержала две победы при ничьей и поражении. Разница забитых и пропущенных мячей – 4:3.

Матч Украина – Швеция состоится 29 июня в Глазго.

По материалам: УНН