Спорт

Евро-2020: определился первый четвертьфиналист турнира

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Евро-2020: определился первый четвертьфиналист турнира

Сборные Уэльса и Дании сыграли первый поединок в рамках 1/8 финала Евро-2020, передает корреспондент

Детали

Нападающий французской “Ниццы” Кампер Дольберг стал автором дубля в игре. На 27 минуте из-за пределов штрафной площади попал в дальний нижний угол ворот голкипера Уорда, а в начале второй половины отличился во второй раз, находясь с близкого расстояния в ворота оппонентов.

В конце матча датчане сделали счет разгромным. Голы забивали Мехлу и Брейтуэйт — 4: 0. Кроме того, на 90 минуте красную карточку в составе Уэльса получил Уилсон.

Примечательно, что Дания встретится в Баку в 1/4 финала с Нидерландами или Чехией.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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