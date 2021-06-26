База “Металлиста” в Высоком уже на балансе госпредприятия, теперь Терехов и Ярославский восстановят ее в рамках частно-городского партнерства

Следующим этапом возрождения инфраструктуры “Металлиста”, на который в рамках частно-городского партнерства с Харьковским городским советом президент ФК “Металлист” (2005-2012) Александр Ярославский выделил 163 млн грн станет восстановление учебно-тренировочной базы “Металлист”.

Так, 25 июня Госпредприятие “Харьков-Арена” на основании проведенной оценки приняло базу на свой баланс. Об этом сообщил директор предприятия Сергей Родионов.

“База “Металлиста” является исключительно востребованным харьковчанами объектом и поэтому является важной частью спортивной инфраструктуры. В данный момент на территории базы тренируются и проживают – основной состав “Металлист-1925”, женская команда “Жилбуд”, дети из детской школы “Бенфики” и четыре возрастные группы детской школы “Авангарда” и другие. Спортсменов очень и очень много – и взрослых, и детей. База находится в “убитом” состоянии. При такой постоянной загрузке и дальше от полей ничего не останется. Их необходимо срочно восстанавливать: сеять новый газон, вносить большое количество удобрений, приводить в порядок систему полива. Техника для ухода за полями требует капитального ремонта или замены. Требуют ремонтных работ внутренние помещения, кровля, нужно благоустроить территорию”, – рассказал он.

Как известно, ГП “Харьков-Арена” существует уже около года. Однако начало заниматься целевой деятельностью только благодаря соответствующим решением Главы Харьковской облгосадминистрации Айны Тимчук.

Возрождение базы “Металлиста” в Высоком дальнейшем станет одним из проектов частно-городского партнерства по восстановлению клубной инфраструктуры – после того, как Кабинет министров примет соответствующее решение о передаче имущества в городскую собственность.

Как известно, на сегодняшний день уже ведутся работы на полях детской футбольной академии “Металлиста”. На стадионе “Металлист” демонтированы все устаревшие элементы Западной трибуны, тут же переоборудуются подтрибунные помещения, начата реконструкция Северной трибуны, готовится к открытию Metalist Fun Store на Южной трибуне.

“Впервые за долгие 12 лет красится наш любимый “паучок”, ведь его цвет с начального синего после многих лет забвения превратился в рыжий”, – говорится в репортаже о ходе работ, размещенном на сайте ФК “Металлист”.

По материалам: УНН