Баскетбол: чемпион Украины получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов

Лига чемпионов ФИБА на своем официальном сайте объявила состав участников на сезон 2021/22 в ведущем клубном турнире ФИБА. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт соревнований и ФБУ.

Единственным представителем Украины в турнире станет чемпион страны “Прометей”, который начнет свой путь с квалификации.

Всего в отборочном раунде сыграют 24 команды, 4 из которых получат место в основной части соревнований.

Квалификация стартует 13 сентября и пройдет в формате “баблов”. Жеребьевка отборочного турнира пройдет 7 июля.

Непосредственно в основную часть турнира попали 28 клубов, еще 4 присоединятся по квалификации и команды будут разделены на 8 групп по 4 команды.

Отметим, что победители групп выйдут в 1/8 финала напрямую, еще 8 участников первого раунда плей-офф будут определяться в результате дополнительного раунда плей-ин, в котором сыграют 2 и 3 команды своих квартетов.

Победитель Финала четырех получит 1 млн долл. Основная часть турнира стартует 4 октября.

По материалам: УНН