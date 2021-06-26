Баскетбол 3х3: женская сборная Украины выиграла два матча в отборе на ЧЕ-2021

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 смогла одержать две победы в отборе на чемпионат Европы-2021. Об этом сообщает “Главпост” пресс-служба ФБУ, передает

Переиграв Латвию (19:11) и Литву (19:6), украинские девушки без поражений преодолели групповой этап и вышли в плей-офф.

Анна Рулева, Анна Ольховик, Кристина Филевич и Наталья Цюбик, как и в поединке с Латвией, первыми открыли счет с литовками. Однако на этот раз, они не дали соперницам и близко подобраться к себе. За 2 с половиной минуты до конца матча Наталья Цюбик положила двухочковый и команда уже вела +12. Любые попытки представительниц Литвы сбить кураж украинок завершились неудачей. Как итог, уверенная победа желто-синих – 19:6.

За матч Анна Рулева набрала 10 очков, Кристина Филевич – 1, Анна Ольховик – 3, Наталья Цюбик – 5.

Таким образом сборная Украины вышла в плей-офф с первого места и сыграет со второй командой группы А (Румынией, Ирландией или Швецией).

Из 12 команд в плей-офф пройдут 8, по две из каждой группы. У женщин будет четыре пары в плей-офф и победители этих пар и получат путевки на чемпионат Европы.

По материалам: УНН