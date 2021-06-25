Спорт
Украинка завоевала медаль Кубка мира по стрельбе
Представительница украинского спорта – Юлия Коростылева, выиграла медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, сообщает со ссылкой на НОК Украины.
Коростылева стала бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе в Осиеке (Хорватия). Наша спортсменка показала третий результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Отметим, что в мае также в Осиеке, Коростылева стала чемпионкой Европы в этой же дисциплине в составе женской сборной Украины.
Украинцы получили медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе.
По материалам: УНН