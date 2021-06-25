Спорт

Украинка завоевала медаль Кубка мира по стрельбе

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Украинка завоевала медаль Кубка мира по стрельбе

Представительница украинского спорта – Юлия Коростылева, выиграла медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Коростылева стала бронзовым призером Кубка мира по пулевой стрельбе в Осиеке (Хорватия). Наша спортсменка показала третий результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Отметим, что в мае также в Осиеке, Коростылева стала чемпионкой Европы в этой же дисциплине в составе женской сборной Украины.

Украинцы получили медали на чемпионате Европы по пулевой стрельбе.

По материалам: УНН

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