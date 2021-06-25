УЕФА отменил правило выездного гола в турнирах

Следуя рекомендации Комитета по клубным соревнованиям и Комитета по женскому футболу, Исполнительный комитет УЕФА утвердил предложение об отмене так называемого правила выездного гола во всех своих турнирах (среди женщин, мужчин и юношей) начиная с квалификации сезона 2021/22. Об этом сообщает “Главпост” сайт УЕФА, передает

Правило выездного гола применялось для определения победителя в двухматчевых противостояниях, если обе команды забивали одинаковое количество голов по сумме двух встреч. В подобном случае команда, которая забила больше мячей на выезде, считалась победителем и выходила в следующий раунд. Если команды забивали равное количество голов дома и в гостях до конца основного времени матча, назначалось дополнительное время. Если никто не забивал в дополнительное время, судьбу поединка решала серия 11-метровых.

Согласно этому решению в дальнейшем голы на выезде не будут иметь дополнительного значения в двухматчевых противостояниях. Если после окончания основного времени матча счет по сумме двух встреч равный, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в дополнительное время команды не забили или забили одинаковое количество мячей, для определения победителя в паре будет проведена серия 11-метровых.

“Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров УЕФА с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос об его отмене обсуждался на различных встречах УЕФА в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения по этому поводу не было, многие тренеры, болельщики и другие привлеченные стороны ставили под сомнение его справедливость и высказывались за отмену”, – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Снижение домашнего преимущества может быть обусловлено разными вещами. В перечень факторов, повлиявших на игровой процесс и разницу в игре дома, и на выезде, входят улучшение качества полей и стандартизация их размеров, улучшение инфраструктуры стадионов, повышение уровня безопасности и заботы о судействе (включая недавнее введение технологий VAR и технологии фиксации пересечения мячом линии ворот), широкие и подробные телетрансляции, более комфортные условия для путешествий, плотный календарь, который способствует ротации состава, а также изменения в формате турниров.

По материалам: УНН