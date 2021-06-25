“Вест Хэм” принял решение по судьбе Ярмоленко в клубе – СМИ

Лондонский “Вест Хэм” в летнее трансферное окно готов расстаться с некоторыми игроками, включая украинского футболиста Андрея Ярмоленко, сообщает

По данным авторитетного британского “The Athletic”, “молотобойцы” среди других, готовы продать атакующего полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко уже в это трансферное окно.

Лондонцы также готовы указать на выход Фелипе Андерсону, Уинстону Риду и Шанду Силве.

Прошлый сезон в “Вест Хэме” был для украинского вингера не слишком успешным. Андрей не был игроком основной обоймы команды из Лондона, и долго восстанавливался от травмы. Как результат – лишь 24 сыгранные матчи, 3 гола и 5 ассистов.

Ярмоленко имеет контракт с англичанами до конца будущего сезона.

По материалам: УНН