Шапаренко назвал сборную Швеции боевой командой

Полузащитник национальной сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, передает со ссылкой на сайт “Команда номер один”.

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Футболист считает, что в игре против сборной Швеции необходимо не бояться ошибаться и брать инициативу в собственные руки.

“Боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке. Индивидуально очень сильные игроки. Также тренерский штаб нам подскажет, как им противостоять. Надо брать на себя игру, рисковать, не бояться. Если ошибаться, то ошибаться уверенно. В том смысле, что не они нас заставили, а мы сами этого захотели ”, – отметил Шапаренко.

Кроме того, Шапаренко рассказал, как скажется не приезд Златана Ибрагимовича на игру Украина со Швецией.

“Конечно, Златан — легенда футбола. Хотелось бы сыграть против такого игрока, увидеть в живую, как он работает на поле. С другой стороны, хорошо, что он не поможет своей сборной. Это будет нам на руку ”, – добавил полузащитник.

дополнение

В активе Шапаренко 15 сыгранных поединков за сборную Украины.

По материалам: УНН