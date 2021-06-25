Спорт

Полузащитник молодежной сборной Хорватии усилил клуб УПЛ

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Полузащитник молодежной сборной Хорватии усилил клуб УПЛ

Вторым новичком СК “Днепр-1” в текущем межсезонье стал опорный полузащитник молодежной сборной Хорватии Невен Джурасек. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает

Что известно

Футболист был взят в загребского “Динамо” в аренду на один сезон с правом первоочередного последующего выкупа.

Детали

Невен родился 15 августа 1998 в хорватском Вараждина, где и делал свои первые футбольные шаги. В 2015 году перешел в загребского “Динамо”, за который выступал три сезона. За основу ведущего клуба Хорватии он провел 3 матча, а за второй состав 36 матчей, в которых забил 5 мячей во втором по силе дивизионе, и сыграл 5 матчей в Юношеской лиге УЕФА. Сезон 2018 19 он провел в загребской “Локомотиве” (15 матчей), а прошлые два чемпионата выступал за родной “Вараждин” (всего 63 матча, 4 гола, 3 результативные передачи).

С 2014 года постоянно выступает за юношеские сборные Хорватии разных возрастов и сейчас является игроком молодежной сборной (всего за все годы 31 матч, 2 гола).

Стоит напомнить

Бывший футболист бельгийского клуба пополнил ряды “Днепра-1”.

По материалам: УНН

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