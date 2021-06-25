Отсутствие финансирования: футбольный клуб перевелся из Первой во Вторую лигу Украины
МФК “Николаев” заявил о переводе с Первой во Вторую лигу Украины из-за проблем с финансированием, передает со ссылкой на сайт команды.
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Сказано, что клуб потерял финансовую помощь со стороны местных властей.
“Имеющиеся достижения клуба оказывали уверенности футболистам, футбольным специалистам и болельщикам в том, что в николаевского футбола впереди большое будущее. Впереди замаячила возможность уже в следующем сезоне играть в высшем дивизионе украинского футбола — Премьер-лиге … Однако, сегодня все достижения сводятся на нет только одним фактором — отсутствием финансирования клуба ”, – говорится в обращении команды.
Детали
Таким образом, при отсутствии необходимой финансовой помощи со стороны руководства города, МФК “Николаев” принял единственно возможное в этих условиях решение — в сезоне 2021-2022 перейти с Первой до Второй лиги ПФЛ Украины.
Дополнение
В прошлом сезоне “Николаев” финишировал на четвертом месте Первой лиги Украины.
По материалам: УНН