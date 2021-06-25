Футболист сборной Украины возглавил рейтинг лучших игроков Евро-2020 за действиями в обороне

Левый защитник киевского “Динамо” и сборной Украины Виталий Миколенко возглавил рейтинг лучших игроков группового этапа Евро-2020 по проценту выигранных единоборств в обороне, сообщает со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Детали

В активе Виталия 87,5 процентов выигранных защитных дуэлей. По этому показателю он возглавляет рейтинг вместе с правым защитником сборной Хорватии Врсалько, у которого такой же процент.

В топ-10 игроков по этому показателю также входит еще один “динамовец” — Сергей Сидорчук.

Третий “динамовец” в этом рейтинге Илья мешкотно с 76,67 процента занял двенадцатое место в общем зачете, а перед ним разместился игрок “Шахтера” Николай Матвиенко.

Напомним

УЕФА отменил правило выездного гола в клубных турнирах.

По материалам: УНН