Спорт

ФК “Рух” усилился футболистом из чемпионата Греции

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ФК “Рух” усилился футболистом из чемпионата Греции

Бывший левый вингер кипрского ФК “Пафос” подписал с ФК “Рух” соглашение сроком на три года, передает со ссылкой на сайт “Руха”.

Детали

Последним клубом хавбека был кипрский “Пафос”. В “Рух” Орест перешел на правах свободного агента и играть под девятым номером.

Орест является воспитанником львовского футбола. За его плечами – уже немалый опыт выступлений в УПЛ, в частности, по ужгородской “Говерлу”, “Сталь” (Каменское) и черниговской “Десны”.

Дополнение

По итогам предыдущего сезона УПЛ “Рух” занял десятое место в турнирной таблице – 28 очков.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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