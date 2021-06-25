Спорт
ФК “Рух” усилился футболистом из чемпионата Греции
Бывший левый вингер кипрского ФК “Пафос” подписал с ФК “Рух” соглашение сроком на три года, передает со ссылкой на сайт “Руха”.
Детали
Последним клубом хавбека был кипрский “Пафос”. В “Рух” Орест перешел на правах свободного агента и играть под девятым номером.
Орест является воспитанником львовского футбола. За его плечами – уже немалый опыт выступлений в УПЛ, в частности, по ужгородской “Говерлу”, “Сталь” (Каменское) и черниговской “Десны”.
Дополнение
По итогам предыдущего сезона УПЛ “Рух” занял десятое место в турнирной таблице – 28 очков.
По материалам: УНН