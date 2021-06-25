Чемпионат мира по пляжному футболу: сборная Украины поедет в Россию

Сборная Украины в четвертьфинале европейского отбора к Чемпионату Мира-2021 победила Швейцарию 6:5 и получила путевку на Мундиаль, финальная часть которого пройдет в Москве, передает со ссылкой на Ассоциацию пляжного футбола.

Команды начали очень “весело” – на третьей минуте Ярослав Заворотный выполнил красивый удар боковыми ножницами и открыл счет.

В минуту его трюк повторил Юрий Щерица, который также пробил ножницами в девятку ворот бело-красных. Швейцарцы ответили быстро – Борер сократил расстояние на пятой минуте. Дмитрий Войтенко в конце первого тайма благодаря удару через себя в падении и рикошету от песка сделал счет 3:2 в нашу пользу. Но через минуту Станкович со штрафного снова приблизил свою команду к украинцам – 2:3.

Во втором тайме свое мастерство со штрафного уже продемонстрировал Щерица, оформивший дубль. В дальнейшем дублем отметился и Войтенко, который головой переправил мяч под перекладину ворот соперников. За несколько секунд до второго перерыва результативным стал еще один штрафной – Ходель пробил в угол ворот Андрея Неруша – 3:5.

В начале второга тайма Станкович забил удар через себя в падении и до минимума сократил расстояние. Украинцы не стушевались и через три минуты Щерица удачно сыграл на добивании – 6:4!

Швейцарцы давили – на тридцать третьей минуте голкипер Элиотта отличился ударом в девятку. Но в последние минуты ребята Николая Костенко сыграли надежно, а наш голкипер Андрей Неруш совершил в конце невероятный сейв – в итоге украинцы получили пропуск на Мундиаль.

Финальная часть Чемпионата Мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в Москве с 19 по 29 августа.

По материалам: УНН