Спорт
Бразильский нападающий покинул киевское “Динамо”
Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул стан киевского “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает
Детали
Клуб пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.
Американский игрок подписал контракт с “Динамо” в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.
Что предшествовало этому
Нидерландский клуб арендовал легионера “Динамо”.
Стоит напомнить
Чемпион мира и Европы возглавил новичка УПЛ.
По материалам: УНН