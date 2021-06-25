Бразильский нападающий покинул киевское “Динамо”

Бразильский нападающий Клейтон получил статус свободного агента и покинул стан киевского “Динамо”. Об этом сообщает пресс-служба клуба, передает

Детали

Клуб пожелал Клейтону успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

Американский игрок подписал контракт с “Динамо” в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он принял участие в одном поединке команды, отметившись голевой передачей.

Что предшествовало этому

Нидерландский клуб арендовал легионера “Динамо”.

Стоит напомнить

Чемпион мира и Европы возглавил новичка УПЛ.

По материалам: УНН