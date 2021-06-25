Баскетбол: “Клипперс” завоевали первую победу в полуфинальной серии плей-офф НБА

В рамках третьего поединка полуфинальной серии плей-офф НБА “Лос-Анджелес Клипперс” дома принимали “Финикс Санс”, передает корреспондент

В первой половине игры обе команды продемонстрировали довольно низкий процент попаданий. Судьбоносной стала третья четверть, в которой рывок “Клипперс”, а также заброшенный мяч со своей половины под сирену от лидера Пола Джорджа, позволил им захватить значительное преимущество. В последствии 106:92 в их пользу.

Значительный вклад в победу “Клипперс” внес легкий форвард Пол Джордж, на счету которого дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и 8 передач. Еще один дабл-дабл в составе “Клипперс” на счету хорвата Ивицы Зубаца – 15 очков, 16 подборов и 1 передача.

Наиболее результативным игроком “Финикса” стал центровой Деандре Эйтон – 18 очков и 9 подборов. Единственный дабл-дабл у разыгрывающего Криса Пола, ему удалось набрать 15 очков, а также осуществить 12 передач и 2 подбора. Пол провел первый поединок в серии.

Примечательно, что серию в “Клипперс” продолжает пропускать звездный игрок НБА – Кавай Леонард, а также форвард Серж Ибака.

Отметим, что “Клипперс” – первая команда в истории плей-офф НБА, которая уступала в третьей подряд серии со счетом 0:2. Сейчас счет в серии 1:2 в пользу “Санс”.

Следующая встреча между командами тоже состоится в Лос-Анджелесе.

По материалам: УНН