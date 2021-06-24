Спорт

Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA в Германии

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Украинская теннисистка вышла в полуфинал парного разряда на турнире WTA в Германии

Завершился четвертьфинальный поединок с участием Надежды Киченок в парной сетке турнира WTA-250, проходящей на кортах в Бад-Хомбурге (Германия), сообщает со ссылкой на сайт “Большого тенниса Украины”.

Что известно

Надежда Киченок в паре с румынкой Ралукой Олару из Румынии (вторые сеяные) обыграли российский дуэт Алену Фомину / Екатерину Яшину – 6: 2, 6: 4.

Соперницы провели на корте около 70 минут. Киченок и Олару выполнили по два брейка в каждом сете, а на своей подаче проиграли один гейм.

Дополнение

Призовой фонд соревнований составляет 235 тыс. Долл.

По материалам: УНН

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