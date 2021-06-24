Ломаченко о бое с Накатани: я хотел встретиться с топ-претендентом

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) прокомментировал предстоящий поединок с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО), сообщает со ссылкой на “Boxing Scene”.

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Ломаченко прокомментировал и назвал его вдохновило на бой с японцем.

“На данный бой меня вдохновил тот факт, что я потерял все свои титулы. Мне нужно начинать с нуля, и я хотел встретиться с топ-претендентом. Я не хотел драться с удобным оппонентом. Этот парень дал очень тяжелый бой Теофимо Лопесу, и я хорошо подготовился к этому вызову.

Он сильный, очень высокий и длиннорукий. У него ес

ть опыт на топовом уровне, и он показал это в конкурентной боя с Лопесом и тем, как победил Вердехо. Это идеальный вызов для меня. Я всегда был нацелен на то, чтобы встречаться с оппонентами высокого уровня ”, – отметил Ломаченко.

Дополнение

Бой Ломаченко — Накатани состоится 27 июня.

По материалам: УНН