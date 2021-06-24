Хоккей: “Айлендерс” завоевал третью победу в полуфинальной серии Кубка Стэнли

В рамках шестого поединка серии полуфинала Кубка Стэнли “Нью-Йорк Айлендерс” принимали на своем льду “Тампа-Бэй Лайтнинг”, сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.

“Айлендерс” проигрывали со счетом 0:2, но забили трижды подряд, в том числе на второй минуте овертайма, когда решающую шайбу забросил Энтони Бовиль – 3:2.

За “Айлендерс” шайбы забрасывали Эберле, Мэйфилд и Бовилье. У соперников отличились Сирелли и Пойнт. Вратарь “Тампы” Андрей Василевски сделал 25 сейвов, Брейди Пойнт продолжил результативную серию до девяти матчей.

“Многие наши ребята имеют за спиной немало матчей плей-офф, они справлялись в различных ситуациях. У нас много ветеранов, которые помогают всем не опускать голову. К седьмому матчу мы будем готовиться, как к еще одной игре. Победитель будет только один, так что должно быть напряженно”, – сказал Пойнт.

Счет в серии стал ничейным – 3:3.

По материалам: УНН