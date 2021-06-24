Футбол: два лидера покинули ряды ФК “Заря”

Генеральный директор луганского ФК “Заря” Станислав Оганов подвел итоги первого сбора команды и объявил о завершении сотрудничества с Владленом Юрченко и Дмитрием Иванисеней, сообщает со ссылкой на сайт “Зари”.

“С ребятами мы вели переговоры. К сожалению, футболисты приняли решение о том, что их карьера в “Заре” завершена и они продолжат карьеру в других клубах”, – сказал Оганов.

27-летний Юрченко играл за луганский клуб с июля 2019-го года. За это время забил 16 голов и сделал 10 ассистов в 68 матчах.

27-летний Иванисеня тоже перешел в июле 2019 года. Забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи в 67 встречах.

Сборная Украины пробилась в плей-офф Евро-2020.

По материалам: УНН