Спорт

Евро-2020: сборная Украины получила соперника по 1/8 финала

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Евро-2020: сборная Украины получила соперника по 1/8 финала

После завершения всех матчей группового этапа определились все пары команд в первом раунде плей-офф Евро-2020, информирует со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Свой поединок 1/8 финала сборная Украины проведет против победителя квартета Е — Швеции. Встреча пройдет 29 июня во Глазго на стадионе “Хэмпден Парк” (начало игры — в 22:00 по Киеву).

Стоит отметить, что команда Андрея Шевченко заняла в группе С третье место. Ранее сегодня после завершения матчей в группе E стало известно, что в конкурсе третьих мест “сине-желтые” опередили сборные Финляндии и Словакии, а следовательно, получили путевку в 1/8 финала.

Справка

В истории личных противостояний Украины одержала две победы при ничьей и поражении. Разница забитых и пропущенных мячей — 4: 3.

По материалам: УНН

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