Дубль Бензема против дубля Роналду: определились заключительные участники плей-офф Евро-2020

В центральном поединке третьего тура Евро-2020 действующие чемпионы Европы – Португалия, соревновалась с действующими чемпионами мира – Францией, сообщает

Детали

Три из четырех голов во встрече были забиты с пенальти. Дважды это сделал Криштиану Роналду, а однажды Карим Бензема. Также гол Бензема из игры (с передачи Погба) помог командам пробиться в следующий раунд соревнований.

Таки образом, сборная Португалии не нарушила свою успешную статистику и в восьмой раз из восьми вышла в финальных турнирах ЕВРО группы.

Франция стала победителем квартета F (5 очков), и ее следующим соперником в Бухаресте станет сборная Швейцарии. А чемпионы Европы выходят в 1/8 финала с третьего места в группе и теперь поедут в Севилью на матч со сборной Бельгии.

Дополнение

Роналду повторил мировой рекорд, который принадлежал иранцу Даеи по количеству голов на уровне сборных – 109.

По материалам: УНН