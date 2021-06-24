Спорт

Бущан вошел в топ-10 голкиперов по количеству сейвов на групповом этапе Евро-2020

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Бущан вошел в топ-10 голкиперов по количеству сейвов на групповом этапе Евро-2020

Голкиперу сборной Украины Георгию Бущану нашлось место в топ-10 лучших вратарей в рамках группового этапа Евро-2020, сообщает

Наш земляк совершил 11 сэйвов в трех матчах группового этапа Евро-2020. По этому показателю он входит в десятку лучших вратарей чемпионата.

Также по 11 сейвов у Мартина Дубравки из Словакии, португальца Руй Патрисиу и Петера Гулачи из Венгрии.

По 14 сейвов сделали сразу три голкипера – валлиец Дэнни Уорд, Лукаш Градецкий из Финляндии и северомакедонець Столе Димитриевский. Лидер чемпионата – вратарь Турции Угурджан Чакыр с 18 сейвами.

Сборная Украины получила соперника по 1/8 финала.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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