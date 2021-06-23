Месси идет на рекорд: Аргентина получила второй выигрыш на Копа Америка-2021

В рамках группового этапа Копа Америка-2021 состоялись два поединка в группе А, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Сборная Аргентины минимально обыграла Парагвай, одержав вторую победу на турнире. Единственный гол был проведен в начале игры. Автором результативного удара стал Алехандро Гомес.

Примечательно, что этот матч стал для Лионеля Месси 147-м в составе национальной команды. Уже в следующей игре против Боливии Месси может стать абсолютным рекордсменом по этому показателю. Сейчас он догнал по этому показателю Хавьера Маскерано.

В другой баталии сборные Уругвая и Чили расписали мировую – 1:1.

Аргентина с семью очками лидирует в группе A. Чили с пятью баллами идет на втором месте, Уругвай с одним баллом – четвертый.

По материалам: УНН