Футбол: нидерландский клуб арендовал легионера “Динамо”

Датский полузащитник Миккель Дуелунд проведет сезон 2021/2022 в клубе из Нидерландов “Неймеген” на правах аренды. Об этом сообщает пресс-центр “бело-синих”, передает

Детали

Новая команда Дуелунда в будущем сезоне будет выступать в Высший дивизион Нидерландов по футболу — элитном дивизионе голландского футбола.

Атакующий хавбек перешел в “Динамо” летом 2018 года. На счету Миккеля 21 матч (1 гол) в чемпионатах Украины, 2 матча (2 гола) в Кубке страны и 3 поединка с “Динамо” на арене.

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“Заря” арендовала двух футболистов “Динамо”.

По материалам: УНН