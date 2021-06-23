Спорт
Футбол: нидерландский клуб арендовал легионера “Динамо”
Датский полузащитник Миккель Дуелунд проведет сезон 2021/2022 в клубе из Нидерландов “Неймеген” на правах аренды. Об этом сообщает пресс-центр “бело-синих”, передает
Детали
Новая команда Дуелунда в будущем сезоне будет выступать в Высший дивизион Нидерландов по футболу — элитном дивизионе голландского футбола.
Атакующий хавбек перешел в “Динамо” летом 2018 года. На счету Миккеля 21 матч (1 гол) в чемпионатах Украины, 2 матча (2 гола) в Кубке страны и 3 поединка с “Динамо” на арене.
Стоит напомнить
“Заря” арендовала двух футболистов “Динамо”.
По материалам: УНН