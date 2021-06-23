Спорт

Евро-2020: определились очередные участники 1/8 финала турнира

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Евро-2020: определились очередные участники 1/8 финала турнира

По итогам поединков третьего тура в группе D стали известными участники 1/8 финала Евро-2020, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Судьбу матча между сборными Англии и Чехии определил единственный гол от Рахима Стерлинга на 12-й минуте встречи – 1: 0.

Другой поединок стал более результативным. Хорваты одолели сопротивление шотландцев – 3: 1. По победителей голы в свой актив записали Влашич, Модрич и Перишич. Каллум Макгрегор вписал свое имя в список авторов голов.

В итоговом турнирном положении англичане набрали семь очков и вышли в следующий этап с первой строчки. Хорватия с 4-мя очками шагает дальше с другой ступени. Чехия также с четырьмя баллами оказались третьими, но уж точно попадут в 1/8 финала.

Дополнение

Уже сегодня станут известны окончательные имена участников 1/8 финала Евро-2020. Матчи третьего тура состоятся в группах Е и F.

По материалам: УНН

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