Чемпион мира и Европы возглавил новичка УПЛ

Одесский “Черноморец”, который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Украинскую Премьер-лигу, назначил нового главного тренера, сообщает со ссылкой на пресс-служба “моряков”.

50-летний Юрий Мороз получил должность в одесской команде.

“Цели намечены, требования известны. Если все будет выполняться как следует, то результат обязательно придет”, – отметил коуч.

Будучи игроком, Мороз стал чемпионом мира и Европы в составе юношеской сборной СССР в 1987 году, а в июне 1992-го сыграл единственный матч за национальную команду Украины (против США – 0:0). Также футболист, выступавший на позиции защитника, поиграл в Украине, Израиле и России, завершив карьеру в 2003 году.

В течение длительного времени, с 2004-го по 2014-й, возглавлял юношеские сборные разных возрастов, а с 2014-го специалист работал с юношеской и молодежной командами “Динамо”, с которыми неоднократно становился чемпионом Украины в своей возрастной категории.

Определились соперники “Динамо” на тренировочных сборах.

По материалам: УНН