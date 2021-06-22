Спорт

Теннис: Ястремскую оправдано в деле с допингом

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Теннис: Ястремскую оправдано в деле с допингом

Ведущую теннисистку Украины Даяну Ястремскую оправдано по делу относительно ее употребления допинга, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

С Даяны Ястремской решением Независимого трибунала было снято обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата.

В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур.

Однако, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио.

Ястремскую временно отстранили от соревнований из-за обнаруженного в ее анализах запрещенного допинга, а именно запрещенный местеролон.

Сама спортсменка заявила, что ее пробы вероятно были загрязнены.

Ястремскую временно отстранили от соревнований в начале года.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 59 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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