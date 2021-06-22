Теннис: Ястремскую оправдано в деле с допингом

Ведущую теннисистку Украины Даяну Ястремскую оправдано по делу относительно ее употребления допинга, сообщает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

С Даяны Ястремской решением Независимого трибунала было снято обвинение в умышленном приеме запрещенного препарата.

В ходе следствия было установлено, что допинг попал в организм нашей теннисистки по небрежности. Таким образом, Даяна может вернуться в теннисный тур.

Однако, выступить на Уимблдоне Ястремской уже не удастся, ведь сетки были закрыты вчера. Однако Даяна уже номинирована в Олимпийскую сборную на Игры в Токио.

Ястремскую временно отстранили от соревнований из-за обнаруженного в ее анализах запрещенного допинга, а именно запрещенный местеролон.

Сама спортсменка заявила, что ее пробы вероятно были загрязнены.

Ястремскую временно отстранили от соревнований в начале года.

По материалам: УНН