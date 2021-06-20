Сборная Испании впервые за 27 лет не обыграла Польшу

Сборная Польши сыграла вничью с испанцами в матче чемпионата Европы со счетом 1:1. Встреча группы Е проходила в Севилье, передает со ссылкой на пресс-центр Евро. Теперь в борьбе за выход из группы все решит третий тур.

В первом тайме счет открыл Мората на 26-й минуте. Сначала гол не был засчитан, но после видеопросмотра арбитр изменил решение и отменил офсайд. На 43-й минуте поляки были близки к тому, чтобы отыграться, но сначала Кароль Свидерский попал в штангу, а затем Роберт Левандовски при добивании не смог поразить ворота — испанцев спас вратарь Унай Симон.

После перерыва Левандовски все-таки смог отличиться — на 55-й минуте он головой замкнул подачу Камиля Южвяк. Через минуту был назначен пенальти в пользу испанцев, но Жерар Морено попал в штангу, а Мората при добивании был неточен.

Поляки продолжили безвыигрышную серию встреч с испанцами в официальных матчах. Последний раз они побеждали в ноябре 1980 года в товарищеской игре (2:1). В другом товарищеском матче в феврале 1994 была зафиксирована ничья (1:1). В следующих четырех встречах, включая субботний матч Евро-2020, сборная Польши проиграла.

Эта игра была первой для команд в рамках финальных стадий крупных турниров. У поляков 8 поражений, три победы и две ничьи.

Футболист сборной Польши Кацпер Козловски стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы — полузащитнику “Погони” с Щецина 17 лет, 8 месяцев и 3 дня.

В следующем матче испанцы, у которых стало 2 очка, сыграют со словаками (3). Поляки (1 очко) встретятся с командой Швеции (4 очка). Решающие матчи пройдут 23 июня.

По материалам: УНН