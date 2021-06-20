Губернатор Токио отменила экскурсии по объектам Олимпиады

Губернатор Токио Юрико Коикэ в субботу заявила, что все публичные посещения объектов летних Олимпийских игр будут отменены из-за пандемии COVID-19. После встречи с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой Коикэ сообщила журналистам, что места, где были запланированы просмотры, вместо этого будут использоваться в качестве мест вакцинации. Об этом сообщает “Главпост” японская англоязычная газета The Japan Times, передает .

Японское правительство в последнее время стало объектом острой общественной критики из-за проведения Игр. Власти Японии пока не удается полностью взять под контроль случаев инфицирования коронавирусом.

В публикации, в частности, приводится мнение японских экспертов в области вирусологии, которые заявили, что самым надежным способом предотвращения заражения стало бы проведение соревнований без зрителей.

В следующий понедельник губернатор Коикэ и премьер-министр Суга должны встретиться с Международным Олимпийским комитетом и Международным Паралимпийским комитетом, чтобы обсудить допустимую численность болельщиков на соревнованиях.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь будут проводиться с 23 июля по 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков.

Ожидается, что местные зрители на соревнования все-таки будут допущены с определенными оговорками: количество зрителей на стадионах будет ограничено, они будут обязаны носить маски. Скандировать и громко кричать на трибунах будет запрещено. В то же время власть допускает отказ от допуска зрителей в случае очередного ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

По материалам: УНН