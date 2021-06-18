Спорт

Малиновский сравнил два тайма сборной Украины в игре с Северной Македонией

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Малиновский сравнил два тайма сборной Украины в игре с Северной Македонией

Один из лидеров сборной Украины по футболу Руслан Малиновский прокомментировал победу над Северной Ирландией на Евро-2020, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Цитата

Малиновский отметил важность данной победы “желто-синих” и отметил игру команды в первой половине.

“Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности. Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы”, — подчеркнул полузащитник.

О незабитом пенальти: “Я немного расстроился. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут поле. Ничья в этом матче сильно бы нас огорчила ”.

Дополнение

Украина получила первую победу на Евро-2020.

По материалам: УНН

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