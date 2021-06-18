Евро-2020: определился первый участник плей-офф

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини во второй раз подряд выиграла со счетом 3: 0 (на этот раз в Швейцарии) и досрочно гарантировала себе путевку в 1/8 финала, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Команды начали встречу на высоких скоростях, и голы долго ждать не пришлось. Капитан итальянцев Джорджио Кьеллини был уверен, что открыл счет на 19-й минуте, но мяч отменили, и сам футболист почти сразу покинул поле из-за повреждения.

На 26-й минуте хозяева все же вышли вперед. Локателли разогнал атаку, найдя передачей Берарди, который ускорился по правому флангу, на скорости промчался мимо защитников и прострелил в штрафную, куда как раз подоспел сам Локателли — 1: 0.

Вскоре после перерыва “опорник” оформил дубль. На этот раз Локателли удался разящий удар в нижний угол из-за пределов штрафной. Это был первый дубль в карьере Локателли.

Что касается голкипера итальянцев Джанлуиджи Доннарумма, работы у него было откровенно немного, но после удара Стивена Цубера пришлось по-настоящему включиться и ему. Это был лучший момент швейцарцев за весь матч. А итальянцы не остановились на достигнутом и довели дело до разгрома. Мощным ударом Иммобиле поставил точку в матче, по итогам которого “адзурри” застолбили место в 1/8 финала.

Справка

Итальянцы не проигрывают в 29 матчах подряд (24 выигрыше). Последнее поражение они потерпели в сентябре 2018 года от Португалии.

По материалам: УНН