“Заря” арендовала двух футболистов “Динамо”

Пресс-служба бронзового призера УПЛ — луганской “Зари”, объявила об аренде двух игроков киевского “Динамо”, передает

Что известно

В форме “Зари” будут выступать полузащитники Сергей Булеца и Ахмед Алибеков. Срок соглашения рассчитан на два года.

Детали

Экс-клубом Сергея был СК “Днепр-1” за который в прошлом сезоне он провел 19 матчей, забив три мяча. Отмечается дисциплинированность игрока, у которого в прошлом сезоне отсутствуют, как желтые, так и красные карточки.

Полузащитник является воспитанником ужгородского футбола, однако затем перебрался в структуру киевского “Динамо”, откуда пошла аренда в “Днепр”. Имеет более 30 игр за сборную разного возраста, однако в национальной сборной еще не дебютировал. Также спортсмен является чемпионом мира в составе нашей сборной Ю-20.

Зато Алибеков является воспитанником запорожского футбола, однако в 2016 году заключил контракт с киевским “Динамо”. Дебютировал в Премьер-лиге в 2018 году. Однако закрепиться в основе “Динамо” не смог. Далее были аренды в “Слован” и “Уфу”, а затем возвращение в “Динамо”.

Напомним

Девять футболистов покинули другой клуб УПЛ.

По материалам: УНН