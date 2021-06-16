Спорт

Украинский обладатель Кубка УЕФА покинул иностранный клуб

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Украинский обладатель Кубка УЕФА покинул иностранный клуб

Греческий футбольный клуб “АЭК” сообщил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Дмитрием Чигринским, информирует со ссылкой на сайт греческого коллектива.

Детали

В прошлом сезоне Чигринский провел 24 матча во всех турнирах. Вместе с Украинской “АЭК” финишировал на четвертом месте чемпионата Греции.

Ранее сообщалось, что опытным защитником интересуется “Днепр-1”. Также услуги футболиста были предложены клубам с Кипра.

Заметим, что за свою карьеру Чигринский успел поиграть за каталонскую “Барселону” (12 матчей) и становился чемпионом Испании и победителем Клубного чемпионата мира-2009.

Стоит напомнить

“Барселона” официально сообщила о трансфере Серхио Агуэро.

По материалам: УНН

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