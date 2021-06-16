Теннис: Снегирь вышла победительницей из украинского дерби на турнире в Великобритании

Киевлянка Дарья Снегири стала участницей второго круга теннисного турнира ITF, который проходит на территории Ноттингема (Великобритания) с призовым фондом 100 тыс. Долл., Передает со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Детали

В первом же раунде турнира в Ноттингеме жребий свел двух украинских теннисисток. Дарья Снегирь, которая преодолела квалификацию, против Ангелины Калининой (120 в мировой генерации). В национальном дерби сильнее оказалась юная Снегири. В двухчасовом противостоянии она взяла верх над опытной соотечественницей – 6: 4, 4: 6, 6: 4.

Во втором круге Снегири встретится с китаянкой Ван Сею (140), которая обыграла четвертую сеяную Кристину Макгейл из США (96) – 6: 3, 7: 6 (7).

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По материалам: УНН