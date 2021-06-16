Хоккей: “Вегас” победил на старте полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли

ХК “Вегас Голден Найтс” переиграл “Монреаль Канадиенс” в первом матче полуфинала плей-офф Кубка Стэнли, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Заброшенные шайбы трех защитников и 28 сейвов Марка-Андре Флери принесли “Вегасу” победу в первом матче полуфинала Кубка Стэнли против “Монреаля” со счетом 4:1. Авторами заброшенных шайб стали Мартинес, канадцы Теодор и Смит, а также швед Янмарк. За “Монреаль” гол-престижа забил Кофилд.

“Они очень сильно начали, а мы в первые 10-15 минут действовали не лучшим образом. Но пара отличных сейвов Флери позволила снизить давление”, – сказал капитан “Вегаса” Марк Стоун.

В истории соревнований были проведены 159 серий полуфиналов/финалов конференций, и в 108 случаях в них побеждали команды, которые открывали счет в серии.

По материалам: УНН