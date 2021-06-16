ФК “Минай” вернул Кобина на пост главного тренера

Василий Кобин второй раз получил должность главного тренера ФК “Минай”, который вылетел из Украинской Премьер-лиги, сообщает со ссылкой на сайт команды.

Детали

На этой неделе состоялись переговоры руководства клуба и Василия Кобина, по итогам которого и было принято соответствующее решение. Именно закарпатский специалист будет готовить команду к следующему сезону.

В тренерский штаб Василия Кобина будет входить Николай Цымбал, который до сих пор возглавлял команду, Дмитрий Кабачок, Владислав Микуляк и тренер вратарей Иван Остапов.

Стоит отметить, что Кобин впервые возглавил “Минай” в начале прошлого сезона, летом 2019-го года. В качестве главного тренера в клубе специалист провел 55 матчей, привел команду к победе в Первой лиге сезона 2019-2020, 1/2 финала Кубка Украины, с ним клуб одержал первые победы в УПЛ.

Дополнение

По итогам чемпионата Премьер-лиги “Минай” покинул высший эшелон украинского футбола.

По материалам: УНН