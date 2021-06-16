Двух украинцев номинировали на премию “Golden Boy-2021”

Итальянский портал “Tuttosport” продемонстрировал ежегодный рейтинг среди ста лучших молодых футболистов, выступающих в европейских клубах — “Golden Boy-2021”, передает

Детали

Место среди сотни лучших получили и представители украинского футбола — защитник “Динамо” Илья мешкотно и вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин.

Конкуренцию Украинские за главную награду будут составлять такие игроки, как Эдуардо Камавинга ( “Ренн”), Мейсон Гринвуд ( “Манчестер Юнайтед”), Педро ( “Барселона”), Букайо Сака ( “Арсенал”), Джамал Мусиала ( “Бавария”) Билли Гилмор ( “Челси”), Даниэль Мальдини ( “Милан”), Джуд Беллингем и Джованни Рейна ( “Боруссия” Д), Родриго ( “Реал”) и другие.

Стоит отметить, что сейчас мешкотно и Трубин находятся в расположении сборной Украины на Евро-2020.

Дополнение

В прошлом сезоне мешкотно завоевал место основного защитника в “Динам”. 18-летний защитник провел 36 матчей за “бело-синих” (один гол и один ассист) и помог столичной команде стать чемпионом Украины-2021. 19-летний Трубин провел 30 матчей в рамке “горняков” и пропустил 28 голов.

Справка

В список номинантов на “Golden Boy-2021” попали футболисты, которые родились после 1 января 2001 года.

По материалам: УНН