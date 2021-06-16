Спорт

Действующие чемпионы Европы с победы стартовали на Евро-2020

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Действующие чемпионы Европы с победы стартовали на Евро-2020

Голы в концовке поединка принесли сборной Португалии победу над Венгрией в первой встрече команд на Евро-2020, передает корреспондент

Детали

Венгрия оборонялась и надеялась на острые контратаки, но такой план венгров провалился в заключительной десятиминутке.

Удар со штрафного от Геррейро с рикошетом от защитника помог португальцам открыть счет на 84 минуте – во вратаря не было никаких шансов его отбить.

Капитан португальцев Криштиану Роналду хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, разводя вратаря и мяч по разным углам, через три минуты. В компенсированное время Роналду оформил дубуль по передаче Раффаэлю Силвы – 3: 0.

Отметим, что Роналду забил свои десятый и одиннадцатый гола на чемпионатах Европы.

Дополнение

Португалия во втором туре квартета F сыграет с Германией, а венгры попытаются отобрать очки у Франции.

Напомним

Португалия является действующим чемпионами Европы. В 2016 году в финале они нанесли поражение Франции (1: 0).

По материалам: УНН

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