Спорт

Федерация современного пятиборья Украины получила олимпийскую лицензию

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Федерация современного пятиборья Украины получила олимпийскую лицензию

Согласно рейтингу украинец Павел Тимощенко завоевал олимпийскую лицензию для Федерации современного пятиборья Украины, передает со ссылкой на ФСПР.

По итогам командно-личных соревнований чемпионата мира по современному пятиборству, который проходит в Каире, наш земляк занял 11 место и, по рейтингу, имеет все шансы на лицензию на Игры в Токио. Завтра он вместе с Ириной Хохловой будет соревноваться в эстафете-микс.

В свою очередь, второй участник финала Павел Зведенюк стал 32-м, а сборная команда Украины оказалась на 7 позиции.

Украинский каратистка завоевала очередную олимпийскую лицензию.

По материалам: УНН

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